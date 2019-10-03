Досаев Ерболат Аскарбекович

Дата рождения: 21.05.1970

Место рождения: КазССР, Алма-Ата

Образование: Алматинский энергетический институт, Московский государственный технический университет им. Баумана.

Трудовой стаж:

Трудовой путь начал с должности заместителя председателя правления ЗАО "Банк ТуранАлем".

В возрасте 28 лет Досаев стал советником премьер-министра Казахстана.

В 1998 году назначен вице-министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана.

В 2000 году получил должность вице-министра финансов Казахстана.

В 2001 году - председатель совета директоров Банка развития Казахстана.

С 2001 по 2003 год - председатель агентства Казахстана по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2003 по 2004 год работал министром финансов Казахстана, управляющим Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. В этот же период занимал должность члена правления Нацбанка РК.

В период с 2004 по 2006 год являлся министром здравоохранения Казахстана.

С 2006 по 2012 год - министр экономического развития и торговли Казахстана

С 2013 по 2014 год - министр экономики и бюджетного планирования Казахстана.

С 2014 года - министр национальной экономики Казахстана.

В апреле 2015 года переназначен министром национальной экономики Казахстана.

В 2016 году стал главой нацхолдинга "Байтерек".

В 2017 году стал заместителем премьер-министра РК.

В октябре 2017 года вошел в состав правления Национального банка Казахстана.