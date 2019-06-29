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Международный финансовый центр "Астана"
Международный финансовый центр "Астана"
О компании
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) - это финансовый хаб для стран Центральной Азии, республик Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.
Новости
Инвестиционные возможности МФЦА презентованы деловым кругам Испании
В Посольстве Казахстана в Испании состоялся «круглый стол», посвященный инвестиционным возможностям Международного финансового Центра «Астана».
Депутаты Сената Парламента РК посетили Международный финансовый центр «Астана»
Депутаты Сената Парламента во главе с Председателем Даригой Назарбаевой посетили Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА).
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Ключевые фигуры
Келимбетов Кайрат Нематович
Управляющий Международного финансового центра «Астана»
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