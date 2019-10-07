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Келимбетов Кайрат Нематович

Келимбетов Кайрат Нематович

Управляющий Международного финансового центра «Астана»

Родился в 1969 году в Алма-Ате в семье известного учёного-историка Немата Келимбетова. 

Супруга - Келимбетова Фатима Токмухамедовна.

Дети - Дочь Нематова Шынар (1991); сын Нематов Айсултан (1993)

Образование:

В 1986-м окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате. 

В 1993 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики). 

В 1996 году — Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Национальную высшую школу госуправления при Президенте Республики Казахстан. 

Владеет английским, французским языками

Трудовая деятельность:

  • В 1996 году вошёл в состав Высшего экономического совета (ВЭС)
  • В 1997 году перешёл в аппарат Агентства по стратегическому планированию (АСПИР)
  • В 1998 году занял должность заведующего социально-экономического отдела Администрации Президента
  • В 1999 — 2001 годах занимал должность председателя Агентства по стратегическому планированию
  • В 2001 — 2002 годах — первый вице-министра финансов
  • 28 августа 2002 — 18 апреля 2006 - Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
  • Январь — октябрь 2008 - Руководитель администрации Президента Казахстана
  • 11 апреля 2011 — 20 января 2012 - Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан
  • 20 января 2012 — 1 октября 2013 - Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан
  • 1 октября 2013 — 2 ноября 2015 - Председатель Национального банка Республики Казахстан
  • с 24 декабря 2015 - 1-й Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана"

Награды

  • Орден Парасат (2010)
  • Орден Курмет (2005)
  • Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл» (2001)
  • Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)
  • Медаль «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006)
  • Медаль «Астана 10 жыл» (2008)
  • Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 20 жыл» (2011)
  • Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 степени (13 мая 2015, Высший совет Евразийского экономического союза)
Международный финансовый центр "Астана"
Келимбетов Кайрат Нематович
Келимбетов Кайрат Нематович
Управляющий Международного финансового центра «Астана»
Персональная справка