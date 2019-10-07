Келимбетов Кайрат Нематович
Управляющий Международного финансового центра «Астана»
Управляющий Международного финансового центра «Астана»
Родился в 1969 году в Алма-Ате в семье известного учёного-историка Немата Келимбетова.
Супруга - Келимбетова Фатима Токмухамедовна.
Дети - Дочь Нематова Шынар (1991); сын Нематов Айсултан (1993)
Образование:
В 1986-м окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате.
В 1993 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики).
В 1996 году — Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Национальную высшую школу госуправления при Президенте Республики Казахстан.
Владеет английским, французским языками
Трудовая деятельность:
- В 1996 году вошёл в состав Высшего экономического совета (ВЭС)
- В 1997 году перешёл в аппарат Агентства по стратегическому планированию (АСПИР)
- В 1998 году занял должность заведующего социально-экономического отдела Администрации Президента
- В 1999 — 2001 годах занимал должность председателя Агентства по стратегическому планированию
- В 2001 — 2002 годах — первый вице-министра финансов
- 28 августа 2002 — 18 апреля 2006 - Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
- Январь — октябрь 2008 - Руководитель администрации Президента Казахстана
- 11 апреля 2011 — 20 января 2012 - Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан
- 20 января 2012 — 1 октября 2013 - Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан
- 1 октября 2013 — 2 ноября 2015 - Председатель Национального банка Республики Казахстан
- с 24 декабря 2015 - 1-й Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана"
Награды
- Орден Парасат (2010)
- Орден Курмет (2005)
- Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл» (2001)
- Медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005)
- Медаль «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006)
- Медаль «Астана 10 жыл» (2008)
- Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 20 жыл» (2011)
- Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 степени (13 мая 2015, Высший совет Евразийского экономического союза)