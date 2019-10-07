Келимбетов Кайрат Нематович

Родился в 1969 году в Алма-Ате в семье известного учёного-историка Немата Келимбетова.

Супруга - Келимбетова Фатима Токмухамедовна.

Дети - Дочь Нематова Шынар (1991); сын Нематов Айсултан (1993)

Образование:

В 1986-м окончил Республиканскую Физико-Математическую Школу-Интернат в Алма-Ате.

В 1993 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (факультет вычислительной математики и кибернетики).

В 1996 году — Институт рынка при Казахской государственной академии управления, Национальную высшую школу госуправления при Президенте Республики Казахстан.

Владеет английским, французским языками

Трудовая деятельность:

В 1996 году вошёл в состав Высшего экономического совета (ВЭС)

В 1997 году перешёл в аппарат Агентства по стратегическому планированию (АСПИР)

В 1998 году занял должность заведующего социально-экономического отдела Администрации Президента

В 1999 — 2001 годах занимал должность председателя Агентства по стратегическому планированию

В 2001 — 2002 годах — первый вице-министра финансов

28 августа 2002 — 18 апреля 2006 - Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

Январь — октябрь 2008 - Руководитель администрации Президента Казахстана

11 апреля 2011 — 20 января 2012 - Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан

20 января 2012 — 1 октября 2013 - Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан

1 октября 2013 — 2 ноября 2015 - Председатель Национального банка Республики Казахстан

с 24 декабря 2015 - 1-й Управляющий Международным Финансовым Центром "Астана"

Награды