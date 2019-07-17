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ДБ АО Банк Хоум Кредит

ДБ АО Банк Хоум Кредит

О компании
ХКФ банк — российский коммерческий банк, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Главный офис — в Москве.
Новости
Изменения годовой эффективной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам в тенге
Изменения годовой эффективной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам в тенге
С 13 сентября 2019 года годовая эффективная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым Депозитам несоответствующим условиям срочности в тенге изменится.
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Ключевые фигуры
Карел Горак
Карел Горак
Председатель Правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
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