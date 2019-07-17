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British Petroleum

British Petroleum

О компании
Транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне.
Новости
Глава ВР Роберт Дадли подал в отставку
Глава ВР Роберт Дадли подал в отставку
Гендиректор британской нефтегазовой компании BP Боб Дадли подал в отставку.
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Ключевые фигуры
Роберт Уоррен Дадли
Роберт Уоррен Дадли
Генеральный директор BP
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