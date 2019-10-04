Роберт Уоррен Дадли

Дата рождения: 14 сентября 1955

Место рождения: Нью-Йорк, США

Образование:

Южный методистский университет (магистр экономики)

Бизнес-школа Thunderbird (магистр международного управления)

Иллинойсский университет (диплом инженера-химика)

Карьера

Занимался реорганизацией научно-исследовательских работ по нефти и газу в США. С 1979 г. работал в Amoco, где отвечал за коммерческие и производственные аспекты проектов компании на территории США и в Северном море.

В 1987-1993 гг. участвовал в разработке и реализации проектов в Южно-Китайском море.

С 1994 по 1997 гг. Дадли работал в Москве и отвечал за вопросы корпоративного развития компании Amoco в области разведки и добычи, переработки и торговли в России.

В 1997-1999 гг. был главой группы стратегического планирования в Amoco.

С 1999 г., после слияния BP с Amoco, занял пост исполнительного помощника главного управляющего группы ВР.

Отвечал за разработку стратегии для Группы ВР в Лондоне, а до этого – выполнял аналогичные функции в компании Amoco Corporation в Чикаго.

Роберт Дадли занимал должность вице-президента группы компаний ВР, ответственного за разведку и добычу в Анголе, Египте, России, Каспийском регионе и Алжире.

Также работал в должности вице-президента группы ВР по вопросам возобновляемых и альтернативных источников энергии, отвечая за глобальную деятельность ВР в области использования энергии солнца, ветра и водорода.

В сентябре 2003 г. Дадли возглавил ОАО "ТНК-BP Менеджмент", которое управляло активами группы ТНК BP. В 2004-2005 гг. он провел реорганизацию совместной компании, в результате которой было создано ОАО "ТНК-BP Холдинг". В состав новой структуры вошли активы ОАО "ОНАКО", ОАО "ТНК" и ОАО "СИДАНКО".

Он являлся также председателем правления и возглавлял Комитет по соблюдению политик.

В результате конфликта российских и британских акционеров ТНК-ВР с 1 декабря 2008 г. ушел в отставку. На отставке настаивали российские акционеры, которые утверждали, что Дадли управляет компанией в интересах только британского акционера.

В феврале 2009 г. Дадли вошел в совет директоров BP в качестве управляющего директора BP Group, отвечал за деятельность компании в Северной и Южной Америке и в Азии.

В июне 2010 г. после апрельской аварии на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе Дадли был назначен главой нового подразделения по борьбе с последствиями утечки нефти в заливе.

27 июля 2010 г. стало известно, что совет директоров BP одобрил назначение Роберта Дадли исполнительным директором компании.