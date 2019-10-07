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Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway

О компании
Американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях.
Ключевые фигуры
Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт
Председатель совета директоров и исполнительный директор компании Berkshire Hathaway
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