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Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway
О компании
Американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха. Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях.
Ключевые фигуры
Уоррен Баффетт
Председатель совета директоров и исполнительный директор компании Berkshire Hathaway
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