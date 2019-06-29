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АО "НК Казахстан Темiр Жолы"

АО "НК Казахстан Темiр Жолы"

О компании
Крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана.
Новости
АО «НК «ҚТЖ» трансформирует кадровую политику
АО «НК «ҚТЖ» трансформирует кадровую политику
В АО «НК «ҚТЖ» состоялся Инфодень по вопросам управления персоналом Компании. Мероприятие было организовано в интерактивном режиме.
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Ключевые фигуры
Абденов Серик Сакбалдиевич
Абденов Серик Сакбалдиевич
Заместитель председателя правления АО "НК Казахстан Темiр Жолы"
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