Абденов Серик Сакбалдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году с отличием окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, квалификация «Юрист», специальность «Правоведение»;

В 2004 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по специальности экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2000 годы работал в Министерстве юстиции РК главным специалистом, начальником отдела управления регистрации нормативных правовых актов;

2000-2003 годы работал в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан на должностях начальника отдела юридической экспертизы, начальника управления контроля и документооборота, заместителя руководителя аппарата МИД РК;

2003-2004 годы - заместитель директора ТОО «Global Billing Systems»;

С марта по октябрь 2004 года - консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС»;

2004-2007 годы - заместитель директора Департамента, директор Департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК;

2007-2009 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2009-2012 годы - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;

2012-2013 годы - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

С 22 июля 2013 года - советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»;

2013-2016 годы - управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплаты труда АО НК «КазМунайГаз»;

С августа 2016 года - декабрь 2018 года - вице-президент по управлению человеческими ресурсами, АО НК «КазМунайГаз»;

С декабря 2016 года - декабрь 2018 года член совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ).

С 5 декабря 2018 года - Заместитель председателя правления АО НК "Казахстан Темiр Жолы"