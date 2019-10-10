Абденов Серик Сакбалдиевич
Заместитель председателя правления АО "НК Казахстан Темiр Жолы"
15.01.1977
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1998 году с отличием окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, квалификация «Юрист», специальность «Правоведение»;
В 2004 году - Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по специальности экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2000 годы работал в Министерстве юстиции РК главным специалистом, начальником отдела управления регистрации нормативных правовых актов;
2000-2003 годы работал в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан на должностях начальника отдела юридической экспертизы, начальника управления контроля и документооборота, заместителя руководителя аппарата МИД РК;
2003-2004 годы - заместитель директора ТОО «Global Billing Systems»;
С марта по октябрь 2004 года - консультант-советник директора ТОО «УПТК-ЦС»;
2004-2007 годы - заместитель директора Департамента, директор Департамента занятости населения и государственного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда МТСЗН РК;
2007-2009 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
2009-2012 годы - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области;
2012-2013 годы - министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
С 22 июля 2013 года - советник Председателя Правления АО НК «КазМунайГаз»;
2013-2016 годы - управляющий директор по управлению человеческими ресурсами и оплаты труда АО НК «КазМунайГаз»;
С августа 2016 года - декабрь 2018 года - вице-президент по управлению человеческими ресурсами, АО НК «КазМунайГаз»;
С декабря 2016 года - декабрь 2018 года член совета директоров компании «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ).
С 5 декабря 2018 года - Заместитель председателя правления АО НК "Казахстан Темiр Жолы"