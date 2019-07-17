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АО «КазТрансОйл»
АО «КазТрансОйл»
О компании
АО «КазТрансОйл» — национальный оператор по магистральному нефтепроводу Республики Казахстан.
Новости
Финансовые результаты АО «КазТрансОйл» за 9 месяцев 2019 года
Консолидированная выручка АО «КазТрансОйл» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 179 млрд 745 млн тенге, что на 7,6% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2018 года.
За 10 лет по нефтепроводу «Кенкияк-Кумколь» транспортировано 52 млн тонн нефти
В этом году исполняется десять лет со дня начала эксплуатации нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».
Свыше 430 млн тенге сэкономило АО «КазТрансОйл» за счет внедрения необслуживаемых узлов связи
Необслуживаемые узлы связи (НУС) – отдельные компактные помещения, предназначенные для установки телекоммуникационного оборудования.
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Ключевые фигуры
Досанов Димаш Габитович
Генеральный директор - Председатель Правления АО «КазТрансОйл»
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