Консолидированная выручка АО «КазТрансОйл» по итогам 9 месяцев 2019 года составила 179 млрд 745 млн тенге, что на 7,6% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2018 года.

В этом году исполняется десять лет со дня начала эксплуатации нефтепровода «Кенкияк-Кумколь».