Досанов Димаш Габитович
Генеральный директор - Председатель Правления АО «КазТрансОйл»
Владение языками:
- Казахский, русский, английский, итальянский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков·
- Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова
Финансы и кредит
- Джорджтаунский университет, г.Вашингтон, США
Магистр делового администрирования (МВА)
Трудовой стаж:
- Менеджер ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима Медеуского района г. Алматы (2002-2004);
- Ведущий специалист отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли РК (2004);
- Менеджер административного департамента, помощник генерального директора, главный менеджер департамента информационных технологий, старший инженер департамента автоматизации систем управления технологическими процессами АО «РД «КазМунайГаз» (2004-2006);
- Заместитель директора департамента развития казахстанского содержания АО НК «КазМунайГаз» (2006-2010);
- Заместитель генерального менеджера по сервису, генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC, прикомандирован от АО НК «КазМунайГаз» в «КМГ Кашаган Б.В» (2010-2014);
- Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (2014-01.2016);
- Первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» (12.02.2016-08.2016);
- Генеральный директор - Председатель Правления АО «КазТрансОйл» (с 06.08.2016).
Прочие должности:
- Член Правления АО «КазТрансОйл» (с 15.01.2016);
- Член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»;
- Президент Национальной Федерации Баскетбола Республики Казахстан (20.02.2017).