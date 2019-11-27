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Досанов Димаш Габитович

Досанов Димаш Габитович

Генеральный директор - Председатель Правления АО «КазТрансОйл»

Владение языками:

  • Казахский, русский, английский, итальянский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Специалист по международным отношениям со знанием двух иностранных языков·      

  • Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Финансы и кредит

  • Джорджтаунский университет, г.Вашингтон, США

Магистр делового администрирования (МВА)

Трудовой стаж:

  • Менеджер ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима Медеуского района г. Алматы (2002-2004);
  • Ведущий специалист отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли РК (2004);
  • Менеджер административного департамента, помощник генерального директора, главный менеджер департамента информационных технологий, старший инженер департамента автоматизации систем управления технологическими процессами АО «РД «КазМунайГаз» (2004-2006);
  • Заместитель директора департамента развития казахстанского содержания АО НК «КазМунайГаз» (2006-2010);
  • Заместитель генерального менеджера по сервису, генеральный менеджер по сервису НКОК/NCOC, прикомандирован от АО НК «КазМунайГаз» в «КМГ Кашаган Б.В» (2010-2014);
  • Генеральный директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (2014-01.2016);
  • Первый заместитель генерального директора АО «КазТрансОйл» (12.02.2016-08.2016);
  •  Генеральный директор - Председатель Правления АО «КазТрансОйл» (с 06.08.2016).

Прочие должности:

  • Член Правления АО «КазТрансОйл» (с 15.01.2016);
  • Член Совета директоров АО «СЗТК «МунайТас»;
  • Президент Национальной Федерации Баскетбола Республики Казахстан (20.02.2017).   
АО «КазТрансОйл»
Досанов Димаш Габитович
Досанов Димаш Габитович
Генеральный директор - Председатель Правления АО «КазТрансОйл»
Персональная справка