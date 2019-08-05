Алматы
Новости
Статьи
Talks
Кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
finance.
kz
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Вход
Регистрация
Главная
Компании
АО Kaspi Bank
АО Kaspi Bank
О компании
Kaspi Bank — казахстанский розничный системообразующий банк.
Новости
Kaspi.kz переносит дату IPO
Kaspi.kz объявил о переносе даты IPO в связи с неопределенностью на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе в частности.
Информация о погашении кредитов по указу Президента
Информация о погашении кредитов по указу Президента
Показать больше
Кредиты
Кредит наличными
Показать больше
Депозиты
Kaspi Депозит
С Kaspi Депозитом вы получаете высокую ставку вознаграждения и лучшие удобные условия.
Показать больше
Карты
Kaspi Gold
Kaspi Gold — лучшая карта от Kaspi. С Kaspi Gold можно cовершать покупки в магазинах, интернете, а также снимать деньги в любом банкомате по всему миру.
Показать больше
Ключевые фигуры
Ломтадзе Михаил Нугзарович
Председатель правления АО «Kaspi Bank»
Показать больше
Отделения в городах
Актау
Актобе
Алматы
Показать больше