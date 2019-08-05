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АО Kaspi Bank

АО Kaspi Bank

О компании
Kaspi Bank — казахстанский розничный системообразующий банк.
Новости
Kaspi.kz переносит дату IPO
Kaspi.kz переносит дату IPO
Kaspi.kz объявил о переносе даты IPO в связи с неопределенностью на международных фондовых рынках и в глобальном технологическом секторе в частности. 
Информация о погашении кредитов по указу Президента
Информация о погашении кредитов по указу Президента
Информация о погашении кредитов по указу Президента
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Кредиты
Кредит наличными
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Депозиты
Kaspi Депозит
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Карты
Kaspi Gold
Kaspi Gold — лучшая карта от Kaspi. С Kaspi Gold можно cовершать покупки в магазинах, интернете, а также снимать деньги в любом банкомате по всему миру.
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Ключевые фигуры
Ломтадзе Михаил Нугзарович
Ломтадзе Михаил Нугзарович
Председатель правления АО «Kaspi Bank»
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