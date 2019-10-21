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АО «Институт экономических исследований»
АО «Институт экономических исследований»
О компании
Институт экономических исследований – ведущий институт, изучающий проблемы комплексного развития экономики Казахстана.
Ключевые фигуры
Султанов Руслан Серикович
Председатель Правления АО «Институт экономических исследований»
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