Султанов Руслан Серикович окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит» и программе Executive MBA, а также International Business School (Master of business administration MBA).

Свою трудовую деятельность Султанов Руслан Серикович начал в Министерстве финансов Республики Казахстан в качестве ведущего специалиста Управления анализа и текущего прогнозирования Налогового комитета. Затем стал главным специалистом данного Управления. Далее в разные годы работал:

- в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан начальником отдела анализа и развития внутренней и внешней торговли Управления развития торговли Департамента развития торговой политики и вступления в ВТО;

- в АО «Центр развития торговой политики» уполномоченным по созданию компании;

- в АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли советником президента, а в последующем вице-президентом, президентом/генеральным директором;

- в ТОО «Внешнеторговая Палата Казахстана» заместителем Председателя Правления- и.о. Председателя Правления;

- в компании ITCgroup генеральным директором.

Владеет тремя языками (казахский, русский, английский).

Имеет правительственные награды.