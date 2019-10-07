Султанов Руслан Серикович
Председатель Правления АО «Институт экономических исследований»
Председатель Правления АО «Институт экономических исследований»
Султанов Руслан Серикович окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит» и программе Executive MBA, а также International Business School (Master of business administration MBA).
Свою трудовую деятельность Султанов Руслан Серикович начал в Министерстве финансов Республики Казахстан в качестве ведущего специалиста Управления анализа и текущего прогнозирования Налогового комитета. Затем стал главным специалистом данного Управления. Далее в разные годы работал:
- в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан начальником отдела анализа и развития внутренней и внешней торговли Управления развития торговли Департамента развития торговой политики и вступления в ВТО;
- в АО «Центр развития торговой политики» уполномоченным по созданию компании;
- в АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли советником президента, а в последующем вице-президентом, президентом/генеральным директором;
- в ТОО «Внешнеторговая Палата Казахстана» заместителем Председателя Правления- и.о. Председателя Правления;
- в компании ITCgroup генеральным директором.
Владеет тремя языками (казахский, русский, английский).
Имеет правительственные награды.