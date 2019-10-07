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Султанов Руслан Серикович

Султанов Руслан Серикович

Председатель Правления АО «Институт экономических исследований»

Султанов Руслан Серикович окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит» и программе Executive MBA, а также International Business School (Master of business administration MBA).

Свою трудовую деятельность Султанов Руслан Серикович начал в Министерстве финансов Республики Казахстан в качестве ведущего специалиста Управления анализа и текущего прогнозирования Налогового комитета. Затем стал главным специалистом данного Управления. Далее в разные годы работал:

- в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан начальником отдела анализа и развития внутренней и внешней торговли Управления развития торговли Департамента развития торговой политики и вступления в ВТО;

- в АО «Центр развития торговой политики» уполномоченным по созданию компании;

- в АО «Центр развития торговой политики» при Министерстве индустрии и торговли советником президента, а в последующем вице-президентом, президентом/генеральным директором;

- в ТОО «Внешнеторговая Палата Казахстана» заместителем Председателя Правления- и.о. Председателя Правления;

- в компании ITCgroup генеральным директором.

Владеет тремя языками (казахский, русский, английский).

Имеет правительственные награды.

АО «Институт экономических исследований»
Султанов Руслан Серикович
Султанов Руслан Серикович
Председатель Правления АО «Институт экономических исследований»
Персональная справка