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АО "Capital Bank Kazakhstan"
АО "Capital Bank Kazakhstan"
О компании
Capital Bank Kazakhstan – динамично развивающийся финансовый институт со штаб-квартирой в г. Алматы, который является финансовым центром страны. В столице Казахстана г. Астане работает филиал Банка.
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Кредит на новое авто
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Депозит "Capital +"
Валюта вклада: тенге, доллары США, евро; Срок вклада: 12 месяцев
Депозит "B1nk"
Валюта вклада: тенге, доллары США, евро; Срок вклада: от 3 до 24 месяцев; С правом пополнения/ без права пополнения.
Депозит "До востребования"
Валюта вклада: тенге, доллары США; Срок вклада: 12 месяцев.
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Карты
Кредитная карта
Ваш «запасной кошелек» на все случаи жизни!
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Ключевые фигуры
Байниетова Дина
и.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"
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