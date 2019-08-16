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АО "Capital Bank Kazakhstan"

АО "Capital Bank Kazakhstan"

О компании
Capital Bank Kazakhstan – динамично развивающийся финансовый институт со штаб-квартирой в г. Алматы, который является финансовым центром страны. В столице Казахстана г. Астане работает филиал Банка.
Кредиты
Кредит Онлайн
Кредит без залога на потребительские цели.
Рефинансирование потребительских займов
Рефинансирование действующего займа, полученного на потребительские цели в другом банке второго уровня.
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Автокредиты
Кредит на новое авто
Кредит на подержанное авто
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Депозиты
Депозит "Capital +"
Валюта вклада: тенге, доллары США, евро; Срок вклада: 12 месяцев
Депозит "B1nk"
Валюта вклада: тенге, доллары США, евро; Срок вклада: от 3 до 24 месяцев; С правом пополнения/ без права пополнения.
Депозит "До востребования"
Валюта вклада: тенге, доллары США; Срок вклада: 12 месяцев.
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Карты
Кредитная карта
Ваш «запасной кошелек» на все случаи жизни!
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Ключевые фигуры
Байниетова Дина
Байниетова Дина
и.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"
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