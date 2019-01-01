Байниетова Дина
и.о. Председателя Правления АО "Capital Bank Kazakhstan"
Байниетова Дина
Опыт работы:
С декабря 2002 по август 2010 года занимала различные позиции в АО «БТА Банк» (АО «Банк Туран Алем»).
С августа 2010 по сентябрь 2013 года занимала должности начальника управления кредитного анализа и мониторинга в АО «Евразийский банк», а также возглавляла управление корпоративного бизнеса филиала в г. Астана.
В период с ноября 2013 по апрель 2017 занимала должность директора департамента корпоративного банкинга и продаж в АО «Capital Bank Kazakhstan».
С апреля 2017 года назначена на должность управляющего директора по развитию бизнеса — членом Правления АО «Capital Bank Kazakhstan».
В сентябре 2019 года была назначена на должность исполняющего обязанности Председателя Правления Банка