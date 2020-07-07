Алматы
Льготное автокредитование от АТФ Банк
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Льготное автокредитование от АТФ Банк

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 4%Эффективная 4.1%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 7 лет
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
  • Казахстан
Состояние авто
  • Новая
Продавец авто
  • Салон
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 час.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Ставка
Автокредит
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 4%

Эффективная — 4.1%
Сумма
до 15 000 000 ₸
Первоначальный взнос
от 20%
Срок
до 7 лет
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