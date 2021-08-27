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Zaimonline

от 5 000 ₸  до 250 000 ₸
сумма займа
0.1%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 5 дн.  до 30 дн.
срок кредитования
не требуется
страхование
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.1%  
Сумма
от 5 000 ₸  до 250 000 ₸
Срок
от 5 дн.  до 30 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ЗаймОнлайн
О компании
zaim-online.kz
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