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Touchzaim

От 5 000 ₸  До 120 000 ₸
Сумма займа
20%
Номинальная ставка
Тенге
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От 1 дн.  До 45 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 20%  
Сумма
от 5 000 ₸  до 120 000 ₸
Срок
от 1 дн.  до 45 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ТОО МФО «Touchzaim»
О компании
touchzaim.kzru
+77780030414
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