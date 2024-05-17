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Займы
Touchzaim
Touchzaim
От 5 000 ₸ До 120 000 ₸
Сумма займа
20%
Номинальная ставка
Тенге
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От 1 дн. До 45 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 20%
Сумма
от 5 000 ₸ до 120 000 ₸
Срок
от 1 дн. до 45 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ТОО МФО «Touchzaim»
О компании
touchzaim.kzru
+77780030414
Микрокредиты
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