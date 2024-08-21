Займы в Dimak exchange

Чтобы не попасть в долговую яму, важно точно рассчитывать свои силы и оформлять микрозаймы только если это оправдано. Если просрочек избежать не удается рекомендуется обратиться в МФО для пролонгации или перекредитования на комфортных условиях. Если все же кредиты все же оказались непосильными, важно попытаться выплатить их, продав ликвидное имущество или взяв в долг у родственников. В крайнем случае можно объявить себя банкротов (по закону если у заемщика ничего нет, кроме недвижимости, в которой он проживает, выставлять на торги будет нечего).