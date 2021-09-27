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Сервис подбора онлайн-кредитов CashRadar.kz

от 5 000 ₸  до 350 000 ₸
сумма займа
Тенге
валюта
до 1 лет
срок кредитования
не требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 5 000 ₸  до 350 000 ₸
Срок
до 1 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
CashRadar
О компании
cashradar.kz
+7 (727) 349-52-32
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