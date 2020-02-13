Алматы
Онлайн-займ от CentrZaima
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Онлайн-займ от CentrZaima

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 10 000 ₸до 130 000 ₸
Срок
от 5 дн.до 20 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Пролонгация
Нет
Отсрочка
Нет
Досрочное погашение
Возможно
Возрастное ограничение
от 21до 70
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Паспорт
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
5 мин.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
  • Онлайн
Способ оплаты
  • Кассы
  • Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Сумма
от 10 000 ₸до 130 000 ₸
Срок
от 5 дн.до 20 дн.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы
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