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Онлайн-займ от CentrZaima
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Займы
Онлайн-займ от CentrZaima
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 10 000 ₸
до 130 000 ₸
Срок
от 5 дн.
до 20 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Пролонгация
Нет
Отсрочка
Нет
Досрочное погашение
Возможно
Возрастное ограничение
от 21
до 70
Регистрация
Не требуется
Документы
Паспорт
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
5 мин.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
Онлайн
Способ оплаты
Кассы
Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Сумма
от 10 000 ₸
до 130 000 ₸
Срок
от 5 дн.
до 20 дн.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы