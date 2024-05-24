  1. Главная
  2. Займы
  3. НИЕТ Кредит

НИЕТ Кредит

До 69 000 000 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
От 1 мес.  До 12 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
Первый займ
Повторный займ
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  
Сумма
до 69 000 000 ₸
Срок
от 1 мес.  до 12 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ТОО МФО «НИЕТ Кредит»
О компании
nietcredit.kzru
+7252537904
Микрокредиты1
Последние новости