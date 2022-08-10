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Микрозайм UnoCredit

от 10 000 ₸  до 500 000 ₸
сумма займа
Тенге
валюта
от 1 дн.  до 365 дн.
срок кредитования
не требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Процентная ставка: от 0% годовых до 657% годовых
Сумма
от 10 000 ₸  до 500 000 ₸
Срок
от 1 дн.  до 365 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
UnoCredit
О компании
unocredit.kz
+77273124057
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