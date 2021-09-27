Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.19% Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) до 11907.88%

Сумма от 7 000 ₸ до 200 000 ₸ до 100 000 тнг(первый заем); до 200 000 тнг(с третьего займа).

Срок от 12 дн. до 61 дн.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет