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Микрокредит TurboMoney

от 7 000 ₸  до 200 000 ₸
сумма займа
0.19%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 12 дн.  до 61 дн.
срок кредитования
не требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.19%  Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) до 11907.88%
Сумма
от 7 000 ₸  до 200 000 ₸до 100 000 тнг(первый заем); до 200 000 тнг(с третьего займа).
Срок
от 12 дн.  до 61 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Turbomoney
О компании
turbomoney.kz
8 700 55 88 111
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