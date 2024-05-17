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Займы
МАКС-М
МАКС-М
От 30 000 ₸ До 20 000 000 ₸
Сумма займа
12%
Номинальная ставка
Тенге
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От 1 мес. До 60 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 12%
Сумма
от 30 000 ₸ до 20 000 000 ₸
Срок
от 1 мес. до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Требуется залог и поручительство
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ТОО «Микрофинансовая организация «МАКС-М»
О компании
mfo-maks-m.com.kz
+77102761268
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