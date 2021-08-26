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Kviku

от 100 000 ₸  до 2 000 000 ₸
сумма займа
0.01%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 7 дн.  до 365 дн.
срок кредитования
не требуется
страхование
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  
Сумма
от 100 000 ₸  до 2 000 000 ₸
Срок
от 7 дн.  до 365 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Kviku
О компании
kviku.comkz/
+7 (7172) 72-74-16
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