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КазМикроИнвест

До 18 000 000 ₸
Сумма займа
0.16%
Номинальная ставка
Тенге
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От 1 мес.  До 24 мес.
Срок кредита
56%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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ТОО «МФО «КазМикроИнвест»
О компании
mfo-kmi.kz
+77758420707
Микрокредиты1
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.16%  эффективная — 56%
Сумма
до 18 000 000 ₸При первом займе нет льготных условий получения, однако, если клиент успешно закрыл первый заем, при оформлении следующего кредита может быть увеличен верхний лимит по сумме.
Срок
от 1 мес.  до 24 мес.Досрочное погашение без комиссии
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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