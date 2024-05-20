- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 0.16% эффективная — 56%
- Сумма
- до 18 000 000 ₸При первом займе нет льготных условий получения, однако, если клиент успешно закрыл первый заем, при оформлении следующего кредита может быть увеличен верхний лимит по сумме.
- Срок
- от 1 мес. до 24 мес.Досрочное погашение без комиссии
- Страхование
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет