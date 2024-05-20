Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.16% эффективная — 56%

Сумма до 18 000 000 ₸ При первом займе нет льготных условий получения, однако, если клиент успешно закрыл первый заем, при оформлении следующего кредита может быть увеличен верхний лимит по сумме.

Срок от 1 мес. до 24 мес. Досрочное погашение без комиссии

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет