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КарФин (Деньги сразу)

От 1 000 ₸  До 150 000 ₸
Сумма займа
1%
Номинальная ставка
Тенге
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От 10 дн.  До 25 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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Первый займ
Повторный займ
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 1%  
Сумма
от 1 000 ₸  до 150 000 ₸
Срок
от 10 дн.  до 25 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
МФО «КарФин»
О компании
dengisrazu.kz
+77088876741
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