USD
446.89 ₸
EUR
485.95 ₸
RUB
5.04 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что вы ищете?
Найти
Главная
Займы
КарФин (Деньги сразу)
КарФин (Деньги сразу)
От 1 000 ₸ До 150 000 ₸
Сумма займа
1%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
От 10 дн. До 25 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
Первый займ
Повторный займ
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 1%
Сумма
от 1 000 ₸ до 150 000 ₸
Срок
от 10 дн. до 25 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
МФО «КарФин»
О компании
dengisrazu.kz
+77088876741
Микрокредиты
1
Последние новости