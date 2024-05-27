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ECO-Finance

От 1 000 ₸  До 50 000 000 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
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От 1 мес.  До 36 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  
Сумма
от 1 000 ₸  до 50 000 000 ₸
Срок
от 1 мес.  до 36 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ТОО «Микрофинансовая организация ЭКО-Финанс»
О компании
eco-finance.kz
+77021002757
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