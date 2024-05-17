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Atameken Zhetysu

От 50 000 ₸  До 1 000 000 ₸
Сумма займа
6%
Номинальная ставка
Тенге
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От 3 мес.  До 60 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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Первый займ
Повторный займ
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 6%  
Сумма
от 50 000 ₸  до 1 000 000 ₸
Срок
от 3 мес.  до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
ТОО «Микрофинансовая организация «Atameken Zhetysu»,
О компании
spk-jetisu.kzru/
87282329720
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