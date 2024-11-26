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ТОО «Микрофинансовая организация «ProCredit»
0.99%
Ставка МФО
от 14 дн. - до 20 дн.
Срок займа
10 000 - 172 000 ₸
Сумма займа
Актуализация данных от Жумагуловой Динары
Редакция от Толуеовой Камилы
Факт чекинг от Алиева Нурислама
Последнее обновление: 26.11.2024
Вердикт редакции о ТОО «Микрофинансовая организация «ProCredit»
Средняя оценка МФО
Процентная ставка
0/5
Условия займа
0/5
Прозрачность
0/5
Качество обслуживание
0/5
Репутация и отзывы клиентов
0/5
Займы в ТОО «Микрофинансовая организация «ProCredit»
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Сумма
10 000 - 172 000 ₸
Срок
от 14 дн. - до 20 дн.
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0.99 %
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Сумма займа
100 000 ₸
Переплата
0 ₸
Ставка в день
0.99%
Справочная информация о
Юридические данные
Контакты
Официальное наименование:
Индивид.
Лицензия АРРФР №:
Индивид.
Головной офис:
Индивид.
График работы:
пн. - вт.: 09:00 до 18:00, обед c 13:00 до 14:00
сб.-вс.: выходной
сб.-вс.: выходной
Электронная почта:
Индивид.
служба поддержки клиентов
Официальный сайт:
Индивид.
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