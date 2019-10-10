Зиновьев Дмитрий Юрьевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию, специальность – государственное и муниципальное управление, квалификация – экономист;

В 1999 году – Современный гуманитарный институт, специальность – юриспруденция, квалификация – бакалавр юриспруденции;

В 2012 году – Программа «Сбербанк-500».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1996 годы – Читинский банк Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ, инспектор отдела ценных бумаг;

1996-2003 годы – ОАО «Читинский промышленно-строительный банк» прошел путь от старшего экономиста Управления коммерческой деятельности до управляющего филиалом банка;

2003-2013 годы – Читинское отделение № 8600 ОАО «Сбербанк России», г. Чита, заместитель управляющего отделением;

2013-2015 годы – Московский Банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва, управляющий Донским отделением;

С 4 мая 2015 года по 15 марта 2016 года – ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан), заместитель председателя правления банка.

Фото с сайта sberbank.kz