Зикеев Ерлибек Киргизбаевич
Руководитель департамента государственных доходов Жамбылской области
Зикеев Ерлибек Киргизбаевич - биография, образование, трудовая деятельность, награды
Родился в 1962 году в с. Михайловка Кордайского района Жамбылской области.
В 1988 году закончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «экономика» получил квалификацию экономист и в 2001 году получил второе образование, закончил Кыргызско-Российская академия образования по специальности юриспруденция.
Трудовая деятельность:
- Рабочий совхоза «Алмалы» кордайского района Жамбылской области (1979-1980);
- Служба в Армии (1980-1982);
- Рабочий совхоза «Алмалы» кордайского района Жамбылской области (1982-1985);
- Бухгалтер совхоза «Искра» кордайского района Жамбылской области (1986);
- Главный экономист отделение Георгиевского Госбанка Кордайского района Жамбылской области (1986-1991);
- Заместитель управляющего коммерческого банка «Кордай», Кордайский район Жамбылской области (1991-1995);
- Заместитель управляющего отделения «Крамдбанк», Кордайский район Жамбылской области (1995-1997);
- Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и прочих доходов НК по Кордайскому району Жамбылской области НК МФ РК, (1997-1998);
- Заместитель акима Кордайского района, Жамбылская область (1998-1999);
- Председатель НК по Кордайскому району Жамбылской области НК МФ РК (1999-2006);
- Начальник НУ по Т.Рыскуловскому району налогового комитета по Жамбылской области НК МФ РК (2006);
- Начальник управления правового обеспечения и внутреннего контроля-и.о. начальника юридического отдела Налогового комитета по Костанайской области НК МФ РК (2006-2007);
- Руководитель НК по г.Рудный налогового комитета по Костанайской области НК МФ РК (2007-2008);
- Начальник НУ по г.Рудный налогового департамента по Костанайской области НК МФ РК (2008-2010);
- Заместитель начальника налогового департамента по Алматинской области НК МФ РК (2010-2011);
- Заместитель начальника Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (2011-2013);
- Заместитель руководителя Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (2013-2014);
- Руководитель управления государственных доходов по городу Тараз Департамента государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК (2014-2018);
- Руководитель управления по работе с налогоплательщиками Комитета государственных доходов МФ РК (2018);
- Руководитель управления государственных услуг Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК (2018-2019);
- Руководитель Управления сопровождения договорных отношений Департамента информационных технологий Комитета государственных доходов МФ РК (2019);
- с 08 мая 2019 года руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Государственные награды, премии и почетные звания:
В 2001 году получил юбилейная медаль «ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл»
В 2005 году получил юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»
В 2011 году получил нагрудной знак «20 лет Налоговой Службе»
В 2012 году за безупречную государственную службу, значительный вклад в развитии финансовой системы Республики Казахстан присвоены звания «Отличник налоговой службы».