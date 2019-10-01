Зикеев Ерлибек Киргизбаевич

Родился в 1962 году в с. Михайловка Кордайского района Жамбылской области.

В 1988 году закончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «экономика» получил квалификацию экономист и в 2001 году получил второе образование, закончил Кыргызско-Российская академия образования по специальности юриспруденция.

Трудовая деятельность:

Рабочий совхоза «Алмалы» кордайского района Жамбылской области (1979-1980);

Служба в Армии (1980-1982);

Рабочий совхоза «Алмалы» кордайского района Жамбылской области (1982-1985);

Бухгалтер совхоза «Искра» кордайского района Жамбылской области (1986);

Главный экономист отделение Георгиевского Госбанка Кордайского района Жамбылской области (1986-1991);

Заместитель управляющего коммерческого банка «Кордай», Кордайский район Жамбылской области (1991-1995);

Заместитель управляющего отделения «Крамдбанк», Кордайский район Жамбылской области (1995-1997);

Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и прочих доходов НК по Кордайскому району Жамбылской области НК МФ РК, (1997-1998);

Заместитель акима Кордайского района, Жамбылская область (1998-1999);

Председатель НК по Кордайскому району Жамбылской области НК МФ РК (1999-2006);

Начальник НУ по Т.Рыскуловскому району налогового комитета по Жамбылской области НК МФ РК (2006);

Начальник управления правового обеспечения и внутреннего контроля-и.о. начальника юридического отдела Налогового комитета по Костанайской области НК МФ РК (2006-2007);

Руководитель НК по г.Рудный налогового комитета по Костанайской области НК МФ РК (2007-2008);

Начальник НУ по г.Рудный налогового департамента по Костанайской области НК МФ РК (2008-2010);

Заместитель начальника налогового департамента по Алматинской области НК МФ РК (2010-2011);

Заместитель начальника Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (2011-2013);

Заместитель руководителя Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (2013-2014);

Руководитель управления государственных доходов по городу Тараз Департамента государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК (2014-2018);

Руководитель управления по работе с налогоплательщиками Комитета государственных доходов МФ РК (2018);

Руководитель управления государственных услуг Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК (2018-2019);

Руководитель Управления сопровождения договорных отношений Департамента информационных технологий Комитета государственных доходов МФ РК (2019);

с 08 мая 2019 года руководитель Департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные награды, премии и почетные звания:

В 2001 году получил юбилейная медаль «ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл»

В 2005 году получил юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»

В 2011 году получил нагрудной знак «20 лет Налоговой Службе»

В 2012 году за безупречную государственную службу, значительный вклад в развитии финансовой системы Республики Казахстан присвоены звания «Отличник налоговой службы».

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