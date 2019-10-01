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Зикеев Ерлибек Киргизбаевич

Зикеев Ерлибек Киргизбаевич

Руководитель департамента государственных доходов Жамбылской области

Родился в 1962 году в с. Михайловка Кордайского района Жамбылской области.

В 1988 году закончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности  «экономика» получил квалификацию экономист  и в 2001 году получил второе образование, закончил  Кыргызско-Российская академия образования по  специальности  юриспруденция.

Трудовая деятельность: 

  • Рабочий   совхоза «Алмалы» кордайского района Жамбылской области (1979-1980);
  • Служба в Армии (1980-1982);
  • Рабочий   совхоза «Алмалы» кордайского района Жамбылской области (1982-1985);
  • Бухгалтер   совхоза «Искра» кордайского района Жамбылской области (1986);
  • Главный экономист отделение Георгиевского Госбанка Кордайского района Жамбылской     области (1986-1991);
  • Заместитель управляющего коммерческого банка «Кордай», Кордайский район Жамбылской области (1991-1995);
  • Заместитель управляющего отделения «Крамдбанк», Кордайский район Жамбылской области (1995-1997);
  • Начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и прочих доходов НК по Кордайскому району Жамбылской области НК МФ РК, (1997-1998);
  • Заместитель акима Кордайского района, Жамбылская область (1998-1999);
  • Председатель НК по Кордайскому району Жамбылской области НК МФ РК (1999-2006);
  • Начальник НУ по Т.Рыскуловскому району налогового комитета по Жамбылской области НК МФ РК (2006);
  • Начальник управления правового обеспечения и внутреннего контроля-и.о. начальника юридического отдела Налогового комитета по Костанайской области НК МФ РК (2006-2007);
  • Руководитель НК по г.Рудный налогового комитета по Костанайской области НК МФ РК (2007-2008);
  • Начальник НУ по г.Рудный налогового департамента по Костанайской области НК МФ РК (2008-2010);
  • Заместитель начальника налогового департамента по Алматинской области НК МФ РК (2010-2011);
  • Заместитель начальника Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (2011-2013);
  • Заместитель руководителя Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области НК МФ РК (2013-2014);
  • Руководитель управления государственных доходов по городу Тараз  Департамента  государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК (2014-2018);
  • Руководитель управления по работе с налогоплательщиками Комитета государственных доходов МФ РК (2018);
  • Руководитель управления государственных услуг Департамента цифровизации и государственных услуг Комитета государственных доходов МФ РК (2018-2019);
  • Руководитель Управления сопровождения договорных отношений Департамента информационных технологий Комитета государственных доходов МФ РК (2019);
  • с 08 мая  2019 года руководитель  Департамента государственных доходов по Жамбылской области  Комитета государственных доходов  Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные награды, премии и почетные звания:

В 2001 году получил юбилейная медаль «ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл»

В 2005 году получил юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»

В 2011 году получил нагрудной знак «20 лет Налоговой Службе»

В 2012 году за безупречную государственную службу, значительный вклад в развитии финансовой системы Республики Казахстан присвоены  звания «Отличник налоговой службы».

Видео:

Комитет Государственных доходов МФ РК
Зикеев Ерлибек Киргизбаевич
Зикеев Ерлибек Киргизбаевич
Руководитель департамента государственных доходов Жамбылской области
Персональная справка