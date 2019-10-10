Жусупова Нина Ароновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила с отличием факультет планирования промышленности Алма-Атинского института народного хозяйства (1983), специальность — «Планирование промышленности».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1983 года — инспектор-бухгалтер, старший инспектор-бухгалтер, старший экономист МВД КазССР;

1991-1994 годы — главный бухгалтер республиканской строительной биржи «Казахстан»;

1994-1996 годы — начальник управления экономического анализа, главный бухгалтер «Казкоммерцбанка» — заместитель председателя правления ОАО «Казкоммерцбанк»;

1996-2002 годы — первый заместитель председателя правления ОАО «Казкоммерцбанк»;

1998-2002 годы - Член Совета директоров ОАО «Казахтелеком»;

2002-2015 годы — председатель правления АО «Казкоммерцбанк»;

С апреля 2015 года по апрель 2016 года - член совета директоров АО «Казкоммерцбанк».

Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001).

Удостоена награды Европейского банка реконструкции и развития «Женщины в бизнесе», присуждаемой ежегодно трем лучшим женщинам на территории Восточной Европы (2004).



