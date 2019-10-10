Жусупов Жанат Кабиденович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, Карагандинскую юридическую академию «Фемида» по специальностям «бухгалтерский учет и аудит» и «юриспруденция».





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал и.о. главного специалиста отдела организационно-контрольной работы аппарата акима г. Кокшетау, Акмолинской области;

2003-2004 годы - главный специалист управления агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области;

2004-2008 годы - главный специалист-инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Акмолинской области;

2008-2010 годы - помощник акима Акмолинской области;

В 2010 году работал главным экспертом управления машиностроения департамента базовых отраслей Министерства индустрии и новых технологий РК. Затем занял должность главного эксперта Секретариата Министерства индустрии и новых технологий РК;

В 2012 годы работал заместителем акима Зерендинского района и заместителем акима города Кокшетау Акмолинской области;

2012-2013 годы - главный специалист-главный контролер-ревизор отдела контроля №5 инспекции финансового контроля по Акмолинской области КФК МФ РК;

2013-2014 годы - заместитель акима Аккайынского района Северо-Казахстанской области;

С августа 2015 года - и.о.руководителя управления индустриально-инновационного развития СКО.