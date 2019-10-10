Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности«Инженер по автоматизации». В 2010 году окончил EmbassyCESOxford в городе Оксфорде. В 2015 году окончил«Алматы менеджмент Университет» по специальности«магистр делового администрирования».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1989 году мастером участка, начальником КИПиА на заводе пластмасс г. Актау.

1994−1995 годы — оператор Шетпинской нефтебазы.

1995−1996 годы — технолог МП «Когез».

1996−2005 годы — частный предприниматель.

2005−2010 годы — директор ТОО«Мантеком».

2011−2016 годы — секретарь Мангистауского областного маслихата 4-го и 5-го созывов.

2016−2017 годы — секретарь областного маслихата 6-го созыва.



29 августа 2017 года - заместитель акима Мангистауской области