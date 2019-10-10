Журсунов Рустам Манарбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахский государственный юридический университет, юрист;

В 2000 году - Казахскую государственную академию управления, экономист;

В 2013 году - Московскую школу управления «СКОЛКОВО» (Executive MBA).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 2001 годы – юрист юридической фирмы «GRATA»;

С 1999 по 2001 годы – заместитель директора Юридического департамента Министерства государственных доходов РК;



С 2001 по 2002 годы – партнер юридической фирмы «GRATA»;



С марта 2003 по сентябрь 2003 года – заместитель директора правового сопровождения проектов ЗАО «МНК КазМунайТениз»;

С 2003 по 2005 годы – исполнительный директор по правовому консалтингу ТОО «КМГ-Консалтинг»;

С 2005 по 2007 годы – генеральный директор ТОО «КМГ-Консалтинг»;

С 2007 по 2009 годы – председатель Правления (Совета Партнеров) ТОО «Olympex Advisers»;

С 2009 по 2011 годы – управляющий директор по правовым вопросам АО «Разведка и добыча «КазМунайГаз»;

С апреля 2011 по сентябрь 2011 года – директор Юридического департамента (член правления) АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

С сентября 2011 по январь 2012 года – управляющий директор - Директор Юридического департамента (член Правления) АО "Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

С июля 2012 по январь 2015 года – исполнительный директор Ассоциации «KAZENERGY»;

С января 2015 – заместитель председателя правления, член правления НПП РК «Атамекен».

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», почетной грамотой Премьер-министра РК за трудовые заслуги, почетной грамотой министра государственных доходов РК за трудовые заслуги; почетной грамотой президента АО «НК «КазМунайГаз»; благодарственным письмом председателя правления АО «Самрук-Қазына» в честь празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан.



