Жунусова Дана Бейсеновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2006), Специальность «Бухгалтерский учет и аудит»

Международная Академия Бизнеса по программе Европейского Университета, магистратура

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 - 2007 гг - Главный специалист АО «Национальная компания «КТЖ»;

С 2007 - 2008 гг - Главный менеджер АО «Астана-Финанс»;

С 2008 - 2011 гг. - Директор департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» ;

С 2011 - 2012 гг - Главный менеджер ТОО СК «Кулагер» (2011-2012);

С 2013 - 2015 гг - Заместитель директора Департамента по тарифообразованию, заместитель директора Департамента экономической интеграции, директор Департамента экономической интеграции, директор Департамента промышленной и инвестиционной политики Национальной палаты предпринимателей РК;

С октября 2015 - май 2016 гг - И.о. Заместителя Председателя Правления - директор Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;

С мая 2016 - апрель 2018 гг - Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен»;

С апреля 2018 - сентябрь 2018 гг - Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан;

С сентября 2018 - 8 октября 2018 гг - Советник Премьер-Министра РК;

С 8 октября 2018 г. - Председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии»

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Медали: Глав государств-членов ЕАЭС «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени;

Почетная грамота от Президента РК за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества;

Благодарственное письмо Премьер-Министра РК К. Масимова «За развитие экономической интеграции и создание Евразийской экономического союза»