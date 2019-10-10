Жунусова Асель Аблаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби;

В 2001 году получила степень магистра того же университета.

Также имеет степень магистра Высшей школы государственного управления (г. Токио, Япония).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 по 2000 годы - финансовый аналитик ТОО «Казахойл – АЗС»;

С 2000 по 2001 годы - ведущий специалист Департамента стратегического планирования и контроля Агентства по стратегическому планированию РК;

С 2001 по 2002 годы - главный специалист отдела стратегии отраслевого развития Департамента планирования и контроля Агентства по стратегическому планированию РК;

С 2002 по 2003 годы - начальник отдела анализа государственного долга Департамента планирования государственного заимствования и кредитования Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

С 2003 по 2008 годы - АО «КазТрансГаз», АО «Интергаз Центральная Азия», АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самгау»;

С 2008 по 2010 годы - заведующая сектором Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана;

С 2010 по 2013 годы - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана;

С 2013 по 2014 годы - заместитель руководителя Центрального аппарата партии «Нұр Отан»;

С 2014 по 2015 годы - руководитель Центрального аппарата партии «Нур Отан»;

С 2015 по 2019 годы - заместитель акима города Алматы.

