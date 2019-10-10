Жунусов Ерсин

ОБРАЗОВАНИЕ:

Доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности«Общественное здравоохранение/социальная гигиена и организация здравоохранения», также«Травматология и ортопедия».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1997 году аспирантом кафедры травматологии, ортопедии Семипалатинской государственной медицинской академии.

С 2002 по 2003 год — ассистент, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии Казахской государственной медицинской академии.

С 2002 по 2006 год — заместитель декана лечебного факультета Казахской государственной медицинской академии.

В 2006 году был назначен руководителем отдела травматологии и ортопедии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

С 2009 по 2014 год был заведующим отделением, руководителем отдела, директором по инновациям и науке АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» Национального медицинского холдинга.

В 2014 году занимал должность заместителя главного врача по инновационной деятельности в городской больнице № 1 акимата г. Астаны.

С апреля по октябрь 2016 года являлся проректором по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству Государственного медицинского университета г. Семея.

С октября 2016 по май 2017 года работал руководителем Центра политравмы и восстановительной ортохирургии в городской больнице № 1 г. Астаны.

С мая 2017 года — проректор по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству и исполнял обязанности ректора Государственного медицинского университета г. Семея.

С 16 августа 2017 года - Ректор Государственного медицинского Университета г. Семея

В Казахстане Ерсин Жунусов внедрил более 80 инновационных технологий по организации современных концепций в больничном менеджменте, образовании, диагностике и лечении, организовал многочисленные мастер-классы с ведущими зарубежными специалистами и организаторами здравоохранения, а также осуществлял деятельность по менторству.

Ерсин Жунусов является автором 22 предпатентов на изобретение, 1 инновационного патента РК, 8 методических рекомендаций, 170 научных статей. Передовые статьи опубликованы в Японии, США, Польше, Китае, России и на Украине.

Награжден Благодарственным письмом от Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, Благодарственным письмом от партии«Нур Отан», нагрудными знаками«За вклад в развитие здравоохранения РК» и «Отличник здравоохранения Республики Казахстан».