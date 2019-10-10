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Жунусов Биржан Жунусов

Жунусов Биржан Жунусов

Заместитель председателя правления

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Жезказганский педагогический институт по специальности «Казахский язык и литература», в 2005 году - Карагандинский финансовый институт по специальности «Учет и аудит».











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 1996 годы - работал в Жезказганском областном управлении по языкам и в областной газете «Сарыарка». После чего устроился ведущим специалистом по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения.
С 1997 по 2014 годы - трудился на различных должностях в социальной сфере. Прошел путь от главного специалиста по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения до директора Алматинского городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий».
С 2014 по 2019 годы - работал генеральным директором РГКП «ГЦВП». При создании госкорпорации «Правительство для граждан» возглавлял дирекцию «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», работал управляющим директором по координации деятельности производства, директором Центрального филиала госкорпорации.













Жунусов Биржан Жунусов
Жунусов Биржан Жунусов
Заместитель председателя правления
Персональная справка