Жунусов Биржан Жунусов

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Жезказганский педагогический институт по специальности «Казахский язык и литература», в 2005 году - Карагандинский финансовый институт по специальности «Учет и аудит».











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995 по 1996 годы - работал в Жезказганском областном управлении по языкам и в областной газете «Сарыарка». После чего устроился ведущим специалистом по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения.

С 1997 по 2014 годы - трудился на различных должностях в социальной сфере. Прошел путь от главного специалиста по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения до директора Алматинского городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий».

С 2014 по 2019 годы - работал генеральным директором РГКП «ГЦВП». При создании госкорпорации «Правительство для граждан» возглавлял дирекцию «Межведомственный расчетный центр социальных выплат», работал управляющим директором по координации деятельности производства, директором Центрального филиала госкорпорации.