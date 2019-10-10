Жумин Данат Есболович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Костанайский бизнес-колледж по специальности «Менеджмент и бухучет», Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Политология», Университет Монтаны по программе «Болашақ» (штат Монтана, США) со степенью магистра государственного управления, завершил трехгодичную программу подготовки высших руководителей в Гарвардской школе бизнеса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2007 годы - принимал активное участие в реализации государственной молодежной политики. Возглавлял Альянс студентов Казахстана, занимал должность исполнительного директора Конгресса молодежи Казахстана.

С 2009 по 2011 годы - работал в сфере госуправления. Назначался директором департамента АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы», советником ректора Академии государственного управления при Президенте РК, заместителем директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК. Являлся национальным экспертом Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления.

С 2011 по 2013 годы - занимал должность генерального директора ТОО «Apex Consult» — консалтингового агентства в области стратегических маркетинговых коммуникаций, которое основал в 2010 году.

С 2013 по 2014 годы - руководитель секретариата – советник председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

С 2014 по 2016 годы - председатель совета общенационального движения «Казахстан-2050».

С 2016 по 2017 годы - председатель наблюдательного совета ТОО «Apex Consult».



С 2017 по 2018 годы - заместитель директора департамента политической работы партии Nur Otan, директор департамента.

С июля 2018 года по август 2019 года - занимал должность заместителя акима Шымкента, курировал вопросы предпринимательства, промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, туризма и цифровизации.

С августа 2019 года - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК.