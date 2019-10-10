Жумашев Каныбек Бекболатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби;

В 2006 году - Актауский государственный университет имени Ш. Есенова.

Преподаватель химии, экономист.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1998 годы - инженер ОАО «Каражанбасмунай», преподаватель политехнического колледжа, учитель биологии средней школы;

1998-2000 годы - ведущий специалист управления образования Мангистауской области;

2000-2005 годы - директор Мангистауской областной школы-интерната для одаренных детей. Заместитель начальника, и.о. начальника управления образования, и. о. директора, заместитель директора департамента образования Мангистауской области;

2005-2006 годы - советник акима Мангистауской области;

2006-2010 год - заместитель директора, директор департамента (начальник управления) образования Мангистауской области;

2010-2012 годы - заместитель акима Мангистауской области;

2012-2015 годы - первый заместитель Мангистауского областного филиала народно-демократической партии «Нур Отан»;



С ноября 2015 года - секретарь партии «Нұр Отан».

С июня 2019 года - заместитель акима Мангистауской области;

Фото с сайта nurotan.kz