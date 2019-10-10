Жумангарин Серик Макашевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «теплофизика». В 1997 году - Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова, специальность «финансы и кредит».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 1994 годы - коммерческий директор МЧП «Тынай»;

С 1994 по 2004 годы - директор МЧП «Медкорп», главный бухгалтер, директор МЧП «АСБ», директор представительства АО «Атырауский НПЗ», коммерческий директор ТОО «Компания Global», генеральный директор ТОО «Корпорация «Батыс Ойл Газ»;

С 2005 по 2006 годы - заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе; начальник Отдела предпринимательства г. Актобе;

С 2006 по 2007 годы - заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области;

С 2007 по 2008 годы - начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области;

С 2008 по 2010 годы - заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор Департамента развития торговли; заместитель Председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство»;

С 2010 по 2011 годы - заместитель, первый заместитель Председателя Правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc»;

С 2012 по 2013 годы - директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан;

С 2013 по 2014 годы - вице-министр регионального развития Республики Казахстан;

С 2014 по 2017 годы - председатель Комитета по регулированию естественных монополий;

С 2017 по 2019 годы - вице-министр национальной экономики РК.

С мая 2019 года – член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан;

Награжден Медалью «Астананың 10 жылдығы».