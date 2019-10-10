Жумаканов Владимир Зейноллович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, химик;

В 1989 году - Высшую Краснознаменную школу Комитета государственной безопасности СССР им. Ф.Э. Дзержинского.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1977-1982 годы – научный сотрудник Казахского государственного университета им. С.М. Кирова;

1982-2001 годы – заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник управления, заместитель начальника департамента, советник председателя КНБ РК;

2001-2007 годы – начальник департамента антитеррора Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2007-2010 годы – заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

2010-2015 годы – первый заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

С 25 декабря 2015 года по 08 сентября 2016 года - Указом Главы государства № 140 назначен Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

С 08 сентября 2016 года - распоряжением президента Казахстана назначен советником президента;

13 сентября 2016 года - назначен помощником президента-секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан.

Награжден орденами «Данк» 2-й степени (2008), «Айбын» 2-й степени (2004), «Даңқ» I степени (2015).

Генерал-лейтенант национальной безопасности. Почетный сотрудник Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Фото с сайта knb.kz