Жумаханов Бекетжан Махатжанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР;

В 1994 году - Дипломатическую академию МИД РФ;

В 1998 году - Финансовую академию при Правительстве РФ.

Дипломатический ранг – Советник 1 класса.

Владеет кхмерским и французским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1988 годы - переводчик кхмерского языка при Посольстве СССР в Камбодже;

На дипломатической службе в МИД РК с марта 1991 года:

1993-1995 годы – 1-й секретарь-Заведующий Консульским отделом Посольства РК в Российской Федерации;

1998-2000 годы – начальник отдела Азии Департамента консульской службы МИД РК;

2000-2001 годы – консультант Протокола Президента РК;

2001-2003 годы – 2-й секретарь Постоянного Представительства РК при ЮНЕСКО;

2003-2005 годы – Заведующий Отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента РК;

2005-2006 годы – Заместитель Шефа Протокола Президента РК;

Занимал должность Генерального консула РК в г.Санкт-Петербурге работал Советником Посольства РК в России, Советником-посланником во Французской Республике, Советником-посланником в Королевстве Бельгия;

С сентября 2014 года - указом президента РК Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Награжден юбилейными медалями «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001), «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006), «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011).