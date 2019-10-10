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Жумаханов Бекетжан Махатжанович

Жумаханов Бекетжан Махатжанович

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа,

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР;

В 1994 году - Дипломатическую академию МИД РФ;

В 1998 году - Финансовую академию при Правительстве РФ.

Дипломатический ранг – Советник 1 класса.

Владеет кхмерским и французским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1988 годы - переводчик кхмерского языка при Посольстве СССР в Камбодже;

На дипломатической службе в МИД РК с марта 1991 года:

1993-1995 годы – 1-й секретарь-Заведующий Консульским отделом Посольства РК в Российской Федерации;

1998-2000 годы – начальник отдела Азии Департамента консульской службы МИД РК;

2000-2001 годы – консультант Протокола Президента РК;

2001-2003 годы – 2-й секретарь Постоянного Представительства РК при ЮНЕСКО;

2003-2005 годы – Заведующий Отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента РК;

2005-2006 годы – Заместитель Шефа Протокола Президента РК;

Занимал должность Генерального консула РК в г.Санкт-Петербурге работал Советником Посольства РК в России, Советником-посланником во Французской Республике, Советником-посланником в Королевстве Бельгия;

С сентября 2014 года -  указом президента РК Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Награжден юбилейными медалями «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001), «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006), «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011).

Жумаханов Бекетжан Махатжанович
Жумаханов Бекетжан Махатжанович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа,
Персональная справка