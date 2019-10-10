Жумаханов Бекетжан Махатжанович
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам, по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа,
Жумаханов Бекетжан Махатжанович
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1985 году окончил восточный факультет Военного Краснознаменного института Министерства обороны СССР;
В 1994 году - Дипломатическую академию МИД РФ;
В 1998 году - Финансовую академию при Правительстве РФ.
Дипломатический ранг – Советник 1 класса.
Владеет кхмерским и французским языками.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1985-1988 годы - переводчик кхмерского языка при Посольстве СССР в Камбодже;
На дипломатической службе в МИД РК с марта 1991 года:
1993-1995 годы – 1-й секретарь-Заведующий Консульским отделом Посольства РК в Российской Федерации;
1998-2000 годы – начальник отдела Азии Департамента консульской службы МИД РК;
2000-2001 годы – консультант Протокола Президента РК;
2001-2003 годы – 2-й секретарь Постоянного Представительства РК при ЮНЕСКО;
2003-2005 годы – Заведующий Отделом международных связей и Протокола Аппарата Мажилиса Парламента РК;
2005-2006 годы – Заместитель Шефа Протокола Президента РК;
Занимал должность Генерального консула РК в г.Санкт-Петербурге работал Советником Посольства РК в России, Советником-посланником во Французской Республике, Советником-посланником в Королевстве Бельгия;
С сентября 2014 года - указом президента РК Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Награжден юбилейными медалями «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001), «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006), «20 лет Независимости Республики Казахстан» (2011).