Жумагулов Жаркын Жангожинович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил Уральскую государственную лесотехническую академию, лесное и садово-парковое хозяйство;
В 2006 году заочно окончил Казахский экономический университет им.Т. Рыскулова, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал рабочим-растениеводом в совхозе Подлесный Кокшетауской области;
1994-1995 годы - работал в частных коммерческих предприятиях города Кокшетау;
1997-2000 годы - мастер по озеленению управления по благоустройству и озеленению города;
2000-2001 годы - прораб ГП «Горкоммунхоз»;
2001-2005 годы - прораб ГКП «Зеленстрой»;
2005-2008 годы - главный агроном АО «Астана-Зеленстрой»;
2008-2009 годы - директор ГКП «Астана-Орманы»;
2009-2013 годы - генеральный директор АО «Астана-Зеленстрой»;
2013-2014 годы - аким города Кокшетау.
С мая 2014 года ушел в отставку.
Имеет награды - юбилейная медаль к 10-летию города Астаны, медаль «Ерен
еңбегі үшін».