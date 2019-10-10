Жумагулов Жаркын Жангожинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Уральскую государственную лесотехническую академию, лесное и садово-парковое хозяйство;

В 2006 году заочно окончил Казахский экономический университет им.Т. Рыскулова, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал рабочим-растениеводом в совхозе Подлесный Кокшетауской области;

1994-1995 годы - работал в частных коммерческих предприятиях города Кокшетау;

1997-2000 годы - мастер по озеленению управления по благоустройству и озеленению города;

2000-2001 годы - прораб ГП «Горкоммунхоз»;

2001-2005 годы - прораб ГКП «Зеленстрой»;

2005-2008 годы - главный агроном АО «Астана-Зеленстрой»;

2008-2009 годы - директор ГКП «Астана-Орманы»;

2009-2013 годы - генеральный директор АО «Астана-Зеленстрой»;

2013-2014 годы - аким города Кокшетау.

С мая 2014 года ушел в отставку.

Имеет награды - юбилейная медаль к 10-летию города Астаны, медаль «Ерен еңбегі үшін».

