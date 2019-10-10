Жумагулов Талгат Маратович
Председатель комитета международной информации МИД Казахстана
ОБРАЗОВАНИЕ:
· Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана
Референт-переводчик
· Гарвардская школа управления им. Дж. Кеннеди, магистратура, США
Магистр государственного управления
· Первый секретарь І класса
ОПЫТ РАБОТЫ:
· Референт Пресс-службы, третий, второй секретарь Управления информации и анализа Министерства иностранных дел РК;
· Трети, второй секретарь Посольства Казахстана в Израиле;
· Пресс-секретарь АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарқа»;
· Первый секретарь, советник Постоянного Представительства Казахстана при ОБСЕ;
· Внештатный обозреватель газеты «Егемен Қазақстан» в Вене;
· Советник, начальник Управления информации Комитета международной информации МИД Республики Казахстан;
· Руководитель Пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан;
· Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 18.04.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медали: «За укрепление парламентского сотрудничества», «Ерен еңбегі үшін» и др.