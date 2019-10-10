Жумагулов Талгат Маратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

· Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Референт-переводчик

· Гарвардская школа управления им. Дж. Кеннеди, магистратура, США

Магистр государственного управления

· Первый секретарь І класса

ОПЫТ РАБОТЫ:

· Референт Пресс-службы, третий, второй секретарь Управления информации и анализа Министерства иностранных дел РК;

· Трети, второй секретарь Посольства Казахстана в Израиле;

· Пресс-секретарь АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарқа»;

· Первый секретарь, советник Постоянного Представительства Казахстана при ОБСЕ;

· Внештатный обозреватель газеты «Егемен Қазақстан» в Вене;

· Советник, начальник Управления информации Комитета международной информации МИД Республики Казахстан;

· Руководитель Пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан;

· Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 18.04.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: «За укрепление парламентского сотрудничества», «Ерен еңбегі үшін» и др.