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Жумагулов Талгат Маратович

Жумагулов Талгат Маратович

Председатель комитета международной информации МИД Казахстана

ОБРАЗОВАНИЕ:

· Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана

Референт-переводчик

·   Гарвардская школа управления им. Дж. Кеннеди, магистратура, США

Магистр государственного управления

·   Первый секретарь І класса



ОПЫТ РАБОТЫ:

·   Референт Пресс-службы, третий, второй секретарь Управления информации и анализа Министерства иностранных дел РК;

·   Трети, второй секретарь Посольства Казахстана в Израиле;

·   Пресс-секретарь АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарқа»;

·   Первый секретарь, советник Постоянного Представительства Казахстана при ОБСЕ;

·   Внештатный обозреватель газеты «Егемен Қазақстан» в Вене;

·   Советник, начальник Управления информации Комитета международной информации МИД Республики Казахстан;

·   Руководитель Пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан;

·   Председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 18.04.2017)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Медали: «За укрепление парламентского сотрудничества», «Ерен еңбегі үшін» и др.



Жумагулов Талгат Маратович
Жумагулов Талгат Маратович
Председатель комитета международной информации МИД Казахстана
Персональная справка