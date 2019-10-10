Жумагулов Бакытжан Турсынович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее. Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова. Ученый – математик, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, «Қазақстанныңеңбексіңіргенқайраткері».

Видный ученый в области вычислительной математики, разработки и применения информационных технологий, математического моделирования и математических методов при решении задач гидродинамики и практических задач нефтегазовой отрасли



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал на научной и преподавательской работе в Казахском государственном университете им. С. М. Кирова. Прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой, проректора (1979 – 1991 гг.). Президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан (с 1991г.).

Работал первым Вице-Министром образования и науки Республики Казахстан, заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим Отделом социально-культурного развития Правительства Республики Казахстан (2001-2005 гг.).

В 2003 году избран членом Бюро партии «Отан», с 2007 года – член Бюро Политсовета НДП «Нур Отан».

В апреле 2005 года Председателем партии «Отан» Н. А. Назарбаевым был назначен исполняющим обязанности Председателя РПП «Отан». В 2005 году возглавлял Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А.Назарбаева. В июне 2007 г. назначен первым заместителем Председателя НДП «НурОтан». 18 августа 2007 г. избран депутатом, заместителем председателя Мажилиса Парламента РК, руководителем фракции Народно-демократической партии «НурОтан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

В апреле 2008 года распоряжением Президента РК назначен ректором Казахского национального университета имени аль-Фараби.Указом Президента РК № 1065 от 22 сентября 2010 года назначен Министром образования и науки Республики Казахстан.

Награжден орденом «Парасат», медалью «Ерен еңбегіүшін», медалью СССР «За трудовое отличие», Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Имеет благодарности Президента страны Н.А. Назарбаева. Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан», «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Почетный инженер Казахстана». Награжден высшим знаком Народно-демократической партии «НурОтан» «Алтын белгі» за № 002.

С 1998 года – первый вице-президент Международной инженерной академии (штаб-квартира в г. Москве, РФ). С 1999 года первый вице-президент Федерации инженерных академий Исламских стран (FEIIC). В 2011 году на XI Генеральной Ассамблее избран президентомFEIIC.

В 2009-2011 гг. являлся президентом Всемирного математического общества тюркоязычных стран (BMOTC), в июле 2011 года избран Почетным Президентом BMOTC.

Является членом Совета Ассамблеи народов Казахстана. Имеет около 500 публикаций – статей, очерков по общественно-политической тематике.

02.09.2013 года Бахытжан Жумагулов освобожден от должности